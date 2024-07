Accueil > Wargames > Hexasim > Assault on Gallipoli

Assault on Gallipoli

Un pion : bataillon d’infanterie, compagnie de mitrailleuses, batterie d’artillerie ou navire individuel

Echelle de la carte : environ 100 mètres par centimètre

Concepteurs : Kieran Oakley et Russell Lowke Graphismes : José Ramón Faura Complexité : moyenne

1915 - Alors que, partout ailleurs, les fronts se sont fixés, les Britanniques décident de lancer une opération dans les Dardanelles. La bataille de Gallipoli qui en résultera mettra en exergue le courage des soldats des deux camps et aboutira à une terrible déconvenue dans le camp allié.

Assault on Gallipoli est un jeu simulant le débarquement des unités de l'ANZAC dans la péninsule de Gallipoli en 1915 et les opérations qui ont suivi. Les joueurs revivront la lutte intense pour conquérir les hauteurs stratégiques, mettant en scène des soldats de l'ANZAC faisant face à une défense turque déterminée.

L'un des joueurs commande les forces de l'Entente, composées principalement de soldats australiens et néo-zélandais, mais faisant également intervenir des soldats britanniques, maori, gurkhas et sikhs.

Son adversaire, quant à lui, se trouve à la tête des défenseurs turcs, renforcés de conscrits syriens et d'officiers allemands.

Le jeu utilise de nombreuses unités, dont des bataillons de la Garde, des compagnies de mitrailleuses, des batteries d'artillerie et d'obusiers et des navires.

La carte montée est divisée en zones, ce qui permet d'accélérer la résolution des mouvements et des combats. Le relief de la péninsule est bien rendu, ce qui ne facilitera pas la tâche des Britanniques. Les tranchées et les barbelées représenteront également une épine dans le pied de l'attaquant.

Les tirs et les tirs d'opportunité sont résolus à l'aide de dés à dix faces. Les combats rapprochés, quant à eux, sont résolus à l'aide de cartes que les joueurs jouent à tour de rôle pour tenter de s'imposer à leur adversaire.

Les chefs jouent un rôle important à la fois dans les mouvements et dans les tirs/combats, et leur bonne utilisation sera l'une des clés de la victoire.

Les joueurs disposent également de cartes Action qui devront être utilisées à bon escient pour acquérir le petit quelque chose qui fera pencher la balance en votre faveur.

La durée d'un tour n'est jamais connue à l'avance, ce qui confère un sentiment d'urgence propre à générer des sueurs froides.

Assault on Gallipoli propose cinq scénarios, du débarquement initial des troupes de l'ANZAC sur le sol turc à la grande offensive d'août. Choisissez votre camp, et préparez-vous à revivre cette terrible bataille dont le souvenir, plus de 100 ans plus tard, est toujours présent dans l'esprit des peuples l'ayant vécue.

